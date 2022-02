Effetto Covid: «Non mando più mio figlio a scuola». L’allarme dei presidi in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE Sono studenti, ma non vanno a scuola. Apprendono a casa, assieme ai genitori, spesso coadiuvati da insegnanti o tutor privati esterni alla famiglia. A volte lo fanno per un periodo, uno o due anni, altre volte dalle elementari alle superiori, non mettendo mai piede in una classe. A chi non conosce il tema dell’educazione parentale – in realtà non così noto in tutte le sue sfumature – potrebbe suonare peculiare, ma è una possibilità garantita dalla legge italiana a chiunque, fatto salvo il rispetto di una serie di regole e adempimenti.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori