Trieste dà l’addio a Crechici, il patron della Modiano: «Sapeva la dignità di avere un lavoro»

TRIESTE «Un uomo capace di capire quanto sia importante la dignità garantita dall’avere un lavoro e che proprio per questo si è impegnato molto, nel corso della sua esistenza, per aiutare le persone ad averne uno». Con queste parole, don Valerio Muschi, parroco della chiesa dedicata alla Madonna del mare, in piazzale Rosmini, ha ricordato sabato l’imprenditore zaratino Guido Crechici, scomparso pochi giorni fa alla soglia dei 90 anni, di cui sono svolti i funerali.

