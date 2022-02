TRIESTE. La senatrice triestina di Forza Italia Laura Stabile è la parlamentare del Friuli Venezia Giulia con il reddito più alto nella dichiarazione 2021: poco meno di 168mila euro di imponibile.

Tra i deputati guida invece Ettore Rosato, il presidente nazionale di Italia viva.

I venti eletti della regione sono comunque molto distanti dalle cifre di altri colleghi, i vari Enrico Letta (621.818), Matteo Renzi (488.695), Elisabetta Alberti Casellati (255.970), e soprattutto dagli 827.073 euro di Adriano Galliani, l’ex braccio destro di Silvio Berlusconi negli anni d’oro del Milan, che peraltro nel 2018 dichiarava l’imponibile record di 10,6 milioni.

Nei siti di Camera e Senato sono stati caricati i documenti patrimoniali di deputati e senatori. Operazione annuale nel rispetto di una legge del 1982 che prevede che l’Ufficio di presidenza delle due Camere riporti in un apposito bollettino cartaceo le dichiarazioni dei redditi. Nel 2014 un successivo articolato ha disposto l’evidenza obbligatoria nel sito del Parlamento.

Entrando nelle pagine personali, è dunque possibile ricostruire il quadro. Stabile sale dai 97.480 euro della dichiarazione 2020 (sulle entrate dell’anno precedente) ai 167.949 del 2021.

Un salto in avanti che ha la stessa motivazione di quello del marito Walter Zalukar, che guida a sua volta la classifica dei redditi in Consiglio regionale.

Già primario ospedaliero, Stabile, che preferisce non commentare il suo primato, è andata in pensione e dunque somma il trattamento previdenziale all’indennità per il lavoro svolto a Palazzo Madama.

Al Senato al secondo posto si colloca il leghista friulano Mario Pittoni, che viaggia poco sotto i 150mila euro; quindi un’altra esponente salviniana, la psicologa gradese Raffaella Marin (102.007). Seguono la democratica Tatjana Rojc, espressione della minoranza slovena, che dichiara 99.700 euro, il ministro M5S Stefano Patuanelli (98.398), l’ex consigliere regionale di lungo corso di Fratelli d’Italia Luca Ciriani (94.539) e il forzista Franco Dal Mas (89.063).

Se i senatori eletti in regione sono sette, i deputati sono un po’ più numerosi: tredici. Nelle prime posizioni ci sono alcuni nomi tra i più noti della politica Fvg. Si parte con Rosato, che racconta ormai di non dare più peso alle classifiche dei redditi dopo così tanti anni di esperienza parlamentare (il primo seggio, via elezione suppletiva, risale al 2003).

Al secondo posto c’è Renzo Tondo, oggi seduto nei banchi del Misto. La sua dichiarazione sui redditi del 2020 riporta un imponibile di 112.909 euro, con l’ex presidente della Regione che somma all’attività politica anche quella di imprenditore nel settore della ristorazione in Carnia.

Alle sue spalle Debora Serracchiani, la capogruppo del Pd a Montecitorio, che dichiara 110.325 euro. Ultimo deputato Fvg con imponibile sopra i 100mila euro è il leghista Daniele Moschioni, già sindaco di Corno di Rosazzo. Subito dopo, attorno ai 98mila euro, ecco altri due leghisti: Massimiliano Panizzut, che nel 2017 dichiarava in assoluto il reddito più basso (poco più di 3mila euro) della pattuglia Fvg, e Aurelia Bubisutti, subentrata a Massimiliano Fedriga dopo l'elezione in piazza Unità dell’attuale presidente della Regione.

In ordine decrescente sfilano poi la pentastellata Sabrina De Carlo, il coordinatore di FdI Walter Rizzetto, la leghista Vannia Gava, la segretaria regionale azzurra Sandra Savino e il collega berlusconiano Roberto Novelli, il secondo grillino alla Camera Luca Sut. Chiude Guido Germano Pettarin (Coraggio Italia), con 83.174 euro, 9mila euro in meno da un anno all’altro.