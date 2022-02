Il movimento No Green pass torna a sfilare a Trieste e manda in tilt il traffico

TRIESTE Il popolo No Green pass è tornato a sfilare nel centro di Trieste, mandando in tilt il traffico del sabato pomeriggio. Un corteo non autorizzato - tenendo anche conto che la nostra regione è classificata come zona arancione - durato più di due ore e che ha registrato la presenza di oltre un migliaio di persone, partite da Largo Barriera scortate dalla polizia e arrivate infine in piazza Unità dopo aver attraversato strade ad alto scorrimento come via Carducci, le Rive e Corso Italia.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori