«A Gorizia si aggira un piromane»: la denuncia del comandante dei Vigili del fuoco

Il comandante mette in relazione i diversi episodi avvenuti all’interno del Duomo e in più condomini compreso il lancio di una molotov

GORIZIA L’incendio di alcuni citofoni. Poi, le cassette della posta in fiamme all’esterno di un condominio in via Mazzini. Cui si aggiunge lo strano caso dei volantini inceneriti all’interno del Duomo. Quindi, l’ultimo atto di un paio di sere fa: l’incendio della moquette accanto all’ascensore dell’edificio di via Francesco Di Manzano, angolo via Donizetti. Un episodio che fa tornare alla memoria il fatto, verificatosi in un condominio di viale XXIV Maggio, quando venne fatta scoppiare una molotov all’interno di un altro ascensore.