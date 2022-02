Ambientalisti in piazza a Monfalcone: «Progetti alternativi alla centrale: la Regione convochi un tavolo»

MONFALCONE Oltre 200 persone si sono ritrovate sabato mattina in piazza della Repubblica per dire "no" alla nuova centrale termoelettrica a gas metano progettata da A2A, tra cittadini e rappresentanti delle associazioni aderenti alla manifestazione promossa in concomitanza con altre a livello nazionale. Assieme all'associazione ambientalista Rosmann, Benkadì, Rione Enel, EkoStandrez Gorizia, Friday For Future Gorizia, Greenpeace Trieste, Legambiente Fvg, Legambiente Monfalcone, Legambiente Gorizia, NOplanetB, anche il climatologo Filippo Giorgi.

Già componente del comitato esecutivo dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc), vincitore nel 2007 del Premio Nobel per la Pace, Giorgi sabato ha lanciato un fortissimo appello a imboccare subito la strada delle scelte capaci di contrastare il cambiamento climatico. Il movimento ambientalista, non solo isontino, che si sta muovendo in modo sempre più compatto contro il progetto, al proprio fianco in piazza ha trovato inoltre l'assessore all'Ambiente Sabina Cauci.

«L'amministrazione comunale è vicina ai cittadini e li sostiene in questa battaglia», ha detto Cauci. Che il Comune di Monfalcone rimanga impegnato in prima persona contro la realizzazione dell'impianto lo conferma, come ha spiegato ieri Cauci, la contrarietà totale all'Autorizzazione unica ambientale formalizzata in questi giorni. «Siamo pronti a effettuare qualsiasi azione utile e quindi a impugnare anche l'Aua se necessario», ha sottolineato l'assessore. A rilasciare l'Aua è comunque la Regione, cui Michele Tonzar a nome dei manifestanti ha chiesto di portare a un tavolo di confronto A2A per trovare progetti alternativi.

«Il gas naturale ma anche il nucleare, non sono fonti verdi», ha detto Tonzar. «Quando poi si produce il gas naturale si verificano perdite di metano, un gas notevolmente climalterante», ha aggiunto Filippo Giorgi. «I cambiamenti climatici già ora, come la crescita degli eventi estremi negli ultimi anni dimostrano, con un impatto enorme, anche a livello economico», ha aggiunto. Per l'amministrazione comunale «l'obiettivo primario rimane quello della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente. Quanto non può avvenire con la combustione di fonti fossili, come ampiamente dimostrato», ha concluso Cauci. A dare la misura dell'impatto dell'impianto sulla salute e la qualità della vita dei monfalconesi è stato l'intervento della presidente dell'associazione Rione Enel, Antonella Paoletti. «Il primo gruppo a carbone è entrato in funzione nel 1965 e gli abitanti non sapevano cosa sarebbe successo - ha spiegato Paoletti -. Le case c'erano già ed è bene dirlo ancora una volta». I primi venti anni di funzionamento sono stati «terribili per rumori, vibrazioni, ricadute di inquinanti», mentre solo nel 1990 è stato ottenuto che il nastro trasportatore del carbone dalle chiatte al carbossile venisse coperto. «Non abbiamo mai chiesto la chiusura dell'impianto, sapendo la sua importanza per l'occupazione - ha aggiunto Paoletti -, ma, anche a fronte della normativa nazionale che ha fissato al 2025 l'aboliz

ione del carbone, ora vogliamo si cambi rotta. Siamo stanchi». L'associazione ha ringraziato l'amministrazione comunale per la battaglia intrapresa contro il progetto, chiedendo però che «anche le altre istituzioni, Ministero e Regione, agiscano in modo diverso».