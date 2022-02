Guerrino, che scomparve dopo aver fatto registrare la figlia neonata all’anagrafe

MEDEAL’8 maggio 1945 il militare goriziano Guerrino Gori si recò all’anagrafe del Comune di Gorizia per dichiarare la nascita della figlia secondogenita Angela Rosita. Uscito dal municipio, non fece più ritorno a casa: venne arrestato per strada dai partigiani titini e in seguito ucciso. A 77 anni di distanza, quella tragica giornata è stata rievocata ieri a Medea dalla figlia, insieme al marito e ricercatore storico Gianluigi Martinis nel corso della cerimonia celebrata all’Ara Pacis Mundi di Medea in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo degli italiani della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia.

