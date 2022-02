Il Giorno del ricordo alla foiba di Basovizza

TRIESTE. Ricordare le tragedie del confine orientale è «un impegno di civiltà», nelle parole del Capo dello Stato, e al contempo «può diventare seme di pace e di crescita civile». Nel suo discorso per il Giorno del Ricordo il Presidente Sergio Mattarella ha confermato l’impegno del Quirinale per il riconoscimento delle foibe e dell’esodo da parte della Repubblica e per una politica di riconciliazione e “disinnesco” delle tensioni ereditate dal Novecento, anche con i Paesi vicini, citando il caso di Gorizia – Nova Gorica Capitale della Cultura.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori