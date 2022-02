Elisa recupera il live giovedì 24 con un concerto in teatro a Monfalcone

Le prenotazioni del 4 e 5 gennaio scorsi restano valide. L’artista rinuncia al cachet e l’incasso va all’associazione Voi come Noi che supporta i bambini autistici

MONFALCONE. Sul piccolo schermo l’abbiamo ammirata mentre la sua voce si arrampicava fino alle note più alte e sottili. Mentre dava la scossa alla platea dell’Ariston con What a feeling e poggiando con la mano sinistra il microfono a terra intanto con la destra sollevava in aria la leggiadra ballerina. Mentre si commuoveva e congratulava con gli amici Mahmood & Blanco per la conquista dell’ambita statuetta col leone, vinta da lei stessa 21 anni prima.