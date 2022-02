TRIESTE Gli inquilini di via Negri 25, ad eccezione di una famiglia, non sono ancora rientrati nelle abitazioni da dove erano stati fatti evacuare il 4 settembre scorso a seguito del violento incendio scoppiato in un appartamento dello stabile.

I loro alloggi si presentano ancora con i mobili rovinati dal fumo, fuliggine ovunque, suppellettili e abiti in pessime condizioni e pareti completamente annerite.