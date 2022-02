Travolge e uccide una donna guidando in contromano a Trieste: il Gip si riserva di decidere sull’arresto del conducente

Sottoposto agli esami tossicologici non è risultato né positivo ad alcol né a stupefacenti

TRIESTE Il Gip del Tribunale di Trieste, Marco Casavecchia, si è riservato di decidere sulla convalida dell'arresto di Ales Gomolj, il cittadino sloveno che sabato mattina, percorrendo in contromano la corsia di sorpasso del raccordo autostradale di Trieste, si è scontrato con un'altra vettura, condotta da Hutu Parashiva, una donna di origini romene, morta carbonizzata nell'impatto.

L'udienza di convalida si è tenuta nel primo pomeriggio. Gomolj è giunto, scortato dalla polizia, in abiti da degenza ospedaliera. A quanto si apprende al termine dell'udienza l'uomo è stato portato all'Ospedale Maggiore di Trieste. La decisione del giudice arriverà entro domani mattina. L'incidente è avvenuto all'altezza di Duino.

Nello scontro l'auto condotta dalla donna, che abitava in provincia di Treviso, ha preso fuoco. Gomolj invece si è allontanato a piedi per circa un chilometro, in stato confusionale, fino a quando è stato bloccato. Successivamente è stato trasferito all'ospedale di Cattinara dove gli è stata diagnosticata qualche lesione molto lieve.

Sottoposto agli esami tossicologici non è risultato né positivo ad alcol né a stupefacenti.

