Traffico illegale di rifiuti tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto: tutti i nomi dei 17 indagati

MANIAGO. I rifiuti venivano trasferiti senza autorizzazione e, in alcuni casi, tonnellate di scarti lasciate in natura prima del tempo previsto per legge. Sono questi i punti focali dell’inchiesta dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Udine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste.

Le indagini degli uomini dell'Arma si sono concentrate sulle società che gravitano attorno alla Bioman, impresa della provincia di Pordenone, che produce energia tramite il recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.