Test dal medico, Trieste e Gorizia frenano

«Sì, condividiamo il protocollo d’intesa con la Regione. Peccato però che a Trieste i buoni propositi non si riescano a realizzare». Francesco Franzin, segretario provinciale della Fimmg, sindacato che come lo Smi, e contrariamente allo Snami, ha trovato l’accordo con la Regione sul prossimo coinvolgimento dei medici di famiglia nell’operazione dei test rapidi di fine isolamento, fa sapere che a mancare non è la volontà, ma «il supporto a chi, volontariamente, cerca di dare un contributo».