Salta il wifi alla scuola De Amicis di Lucinico: interrotta la didattica a distanza

LUCINICO Lucinico, scuola elementare “Edmondo De Amicis”. Alcuni alunni della classe quinta svolgono le attività regolarmente, in presenza. Altri sono invece costretti a ricorrere alla famigerata Dad, la didattica a distanza. Un problema al wi-fi dell’Istituto, tuttavia, impedisce da due giorni di stabilire un’adeguata connessione Internet: gli studenti che, per problemi legati al Covid, sono confinati tra le mura domestiche non possono quindi seguire le lezioni.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori