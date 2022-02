Mascherine anti-Covid, da venerdì stop all’obbligo di indossarle all’aperto

Il via libera in tutte le regioni. All’orizzonte allentamenti anche per discoteche, concerti e stadi

ROMASono state il simbolo della pandemia e, perlomeno all’aperto, da venerdì non le indosseremo più. L’addio alle mascherine quando si è in giro era già stato fissato per il prossimo 11 febbraio da un’ordinanza del ministro Roberto Speranza, che l’obbligo l’aveva però cancellato solo per le zone bianche, ossia Molise, Umbria e Basilicata. Ma adesso il titolare della Salute ha deciso di bruciare le tappe, abrogando l’obbligo anche in fascia gialla e arancione.