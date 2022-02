I tragitti indicati dai sistemi di navigazione spingono gli autisti ad entrare in centro. I mezzi pesanti rimangono spesso incastrati nelle rotonde e le danneggiano

VILLESSE Mezzi pesanti di grosse dimensioni in pieno centro abitato a Villesse nonostante i divieti. Sta diventando sempre più un incubo per il paese l’entrata dei Tir male indirizzati dal navigatore satellitare all’uscita dell’autostrada.

L’ultimo episodio di rilievo è stato registrato la scorsa settimana, quando un camion è rimasto incastrato nella rotonda di piazza San Rocco e ha anche provocato grossi danni alla rotonda in prossimità della banca che va in direzione di via Isonzo.