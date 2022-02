TRIESTE Se ne è andato con la discrezione che lo aveva contraddistinto durante la vita: Claudio Ballarin, uno dei negozianti di punta nella grande stagione del dettaglio triestino dagli anni Sessanta agli Ottanta, si è addormentato per sempre nella sua abitazione in via Sara Davis. Avrebbe compiuto in aprile 89 anni, essendo nato a Chioggia nel 1933.

La notizia è stata data dai familiari a funerali avvenuti per esplicita volontà del defunto.