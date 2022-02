Motoscafo investe una ragazza in canoa che si stava allenando a Trieste davanti al molo Audace

TRIESTE. Una sedicenne è stata investita da un motoscafo mentre si stava allenando a bordo di una canoa. L'episodio si è verificato questa mattina, domenica 6 febbraio, attorno alle 10 nello specchio d'acqua antistante al molo Audace e il molo Quarto, a pochi metri dalla riva e nei pressi della Capitaneria di porto.

La sedicenne (a giovane è un'atleta di canottaggio della Sgt) è stata ferita, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Stando alle ricostruzioni dell'incidente, il



Il motoscafo in quel momento era in appoggio a un gruppo di canottieri di un'altra società.«Alla guida del motoscafo c'era un allenatore del Saturnia - riferisce il padre della minore - in quel momento stava coordinando un allenamento di un gruppo di canottieri. Ma procedeva a velocità sostenuta e ha investito mia figlia che in quel momento si stava allenando in singolo, stava vogando e procedeva di schiena. Mia figlia, preciso, fa canottaggio a livello agonistico con la Sgt. Quando si è accorta di cosa stava succedendo si è buttata di lato. La canoa è stata centrata e mia figlia è rimasta incastrata sotto il motoscafo, con le gambe bloccate dagli strap attaccati alla canoa. Aveva la testa fuori, anche se le onde in alcuni momenti la sommergevano. Un'altra ragazza del Saturnia che ha visto la scena si è tuffata e l'ha liberata sbloccando gli strap in apnea. A quel punto mia figlia è riuscita a riemergere. Era in ipotermia e sotto choc».La Capitaneria di porto conferma quanto avvenuto e sta indagando sul caso. La sedicenne è stata portata per accertamenti al Burlo. Ora è rientrata a casa.