Esibì la tessera nazista davanti alla Risiera di Trieste: esposto contro il consigliere no vax Rossi dalla Comunità ebraica

Istanza depositata in Procura dopo che l’eletto 3V aveva esibito una tessera fascista e una nazista all’ingresso della Risiera

TRIESTE La Comunità ebraica di Trieste e del Friuli Venezia Giulia ha depositato in Procura un esposto contro Ugo Rossi. Al centro dell’istanza l’esibizione da parte del consigliere comunale del Movimento 3V della tessera del partito fascista e poi di quella del partito nazista, invece che il Green pass, per accedere alla Risiera di San Sabba il 27 gennaio scorso, in occasione della cerimonia della Giornata della Memoria.