Dai tamponi ai booster: come cambiano le regole. Per 670 mila cittadini del Friuli Venezia Giulia il Green pass diventa illimitato: ecco in quali casi è previsto

TRIESTE I vaccinati in terza dose e i guariti dopo aver effettuato il ciclo primario di immunizzazione, da oggi si avvicinano ulteriormente alla normalità. Quanti invece non si sono vaccinati, o lo sono solo in parte, continueranno a sottostare a pesanti limitazioni sociali che si applicheranno esclusivamente a loro anche se una regione entrasse in zona rossa. È la nuova rivoluzione della lotta al Covid varata mercoledì dal Governo, che si attuerà da oggi (ieri Mattarella ha firmato il decreto) con nuove durate e tipologie di Green pass.

La principale novità riguarda la durata del Green pass per chi ha ottenuto la terza dose. Da oggi la certificazione verde in possesso (a ieri) di circa 34 milioni di italiani e 670 mila cittadini del Fvg avrà durata illimitata, non più di sei mesi come in precedenza.

La stessa assenza di scadenza, che supera i nove mesi dall’ultima somministrazione in vigore nel resto dell’Ue, si applicherà anche a chi è guarito dal Covid dopo una positività accertata in seguito al completamento del ciclo primario di immunizzazione – cioè con le due dosi o la unica secondo quanto stabilito al centro vaccinale – e anche a chi si è contagiato dopo il booster. Decisioni prese da Roma per stimolare le terze dosi e per venire incontro alle esigenze di chi l’ha fatta in autunno e che, con una quarta dose nemmeno ancora ipotizzata in Europa, rischiava di veder scadere la certificazione fra poche settimane con l’impossibilità di rinnovarne la validità.

La durata del pass pari a sei mesi resta invece valida per molti casi legati alle vaccinazioni. Il primo è legato a chi ha completato il ciclo primario – con dose unica o doppia – e poi è stato contagiato. Qui, come spiegato da una circolare del Commissario Figliuolo, è sempre raccomandata la dose booster (seconda o terza che sia) dopo almeno 4 mesi dall’ultima:per queste persone il certificato verde durerà sei mesi dalla fine del ciclo primario. Stesso discorso, e stessa validità del Green pass di sei mesi, si applica dalla data di negativizzazione a chi è guarito dopo una positività accertata successivamente al 14º giorno dalla prima dose e a coloro che invece hanno superato la malattia dopo averla contratta prima del 14º giorno successivo alla seconda dose. Sempre di sei mesi la durata stabilita del pass per chi è semplicemente guarito dal Covid senza essersi mai vaccinato e per chi ha completato il ciclo “classico” di due dosi o quello primario con unica iniezione a seguito di infezione.

Per chi si è sottoposto alla prima dose di vaccino e attende il richiamo, la durata del pass scatta dal 15º giorno dopo la prima dose e ha validità fino alla data in cui è stata prenotata la seconda (tra 21 e 42 giorni dopo). Chi non si presenta perde ovviamente il Pass. Valida l’opzione di ottenere il certificato – solo in versione base – con test negativo: con tampone rapido la durata è di 48 ore, 72 col molecolare.

Detto che il Green pass da vaccinazione consente di ottenere il certificato in versione rafforzata e quello da tampone solo base, restano le differenziazioni per l’accesso alle attività in vigore da inizio mese e valide almeno fino al 31 marzo (fine dello stato di emergenza nazionale). Il Green pass di base è obbligatorio per i lavoratori under 50 e per l’accesso a uffici pubblici, posta, banca e negozi di piccola e della grande distribuzione. Quello rafforzato sarà obbligatorio dal 15 febbraio (e fino al 15 giugno) per tutti i lavoratori del pubblico e privato che abbiano almeno 50 anni, ed è vincolante per tantissime attività: tutti imezzi di trasporto pubblico e privato, ristorazione, accesso a musei, piscine, palestre, parchi divertimenti, cinema, centri culturali e sociali, sale gioco, casinò, stadi e palazzetti. E poi alberghi, centri termali, congressi, spettacoli, sagre,fiere, impianti da sci, sport di squadra. Non serve il Pass per esigenze alimentari, di prima necessità, giustizia, sicurezza e salute. —

m.p.