«Bat scommette sull’alleanza con centri di ricerca e startup»

TRIESTE. «Abbiamo scelto Trieste per il suo ecosistema scientifico e di innovazione». Roberta Palazzetti, presidente e ad di British American Tobacco Italia, ha visitato venerdì 5 febbraio per la prima volta il cantiere per la costruzione dello stabilimento di FreeEste e da Bagnoli della Rosandra lancia l’alleanza fra la multinazionale e il mondo della ricerca attivo a Trieste.

Cosa ha convinto Bat a investire qui?

«Logistica, porto e centralità geografica sono importanti, ma ci ha portato qui “Trieste capitale europea della scienza”.