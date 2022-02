Rallenta la corsa del virus in Friuli Venezia Giulia, stabili i ricoveri

Contagi calati del 13% nell’ultima settimana. In Intensiva 41 pazienti di cui 29 non vaccinati. Ieri 14 morti e 3.500 infezioni

TRIESTE Non è un crollo, ma la discesa è consolidata. Stando ai bollettini quotidiani della Regione, negli ultimi sette giorni rispetto ai sette precedenti in Friuli Venezia Giulia i nuovi positivi al coronavirus sono calati del 13,8%, con una forbice tra il -3% della provincia di Gorizia e il -16% della provincia di Udine. La conferma arriva anche dalle parole del vicepresidente con delega alla Salute Riccardo Riccardi: «La variante Omicron si è diffusa in Fvg circa 15 giorni dopo alle altre regioni italiane e di conseguenza anche il picco di contagi è stato raggiunto successivamente.