Così Mr Amazon ricerca il cocktail dell’eterna giovinezza

TRIESTE Con un capitale iniziale di 3 miliardi di dollari è nata lo scorso 19 gennaio Altos Labs, una company che ha come obiettivo ambizioso quello di ringiovanire gli organi. Divisa in tre sedi (due in California nella Bay Area di San Francisco e a San Diego e una in Inghilterra a Cambridge), Altos Labs sarà diretta da Hal Barron, attuale direttore della ricerca e sviluppo GlaxoSmithKline e avrà un board scientifico stellare, tra cui due premi Nobel (David Baltimore e Jennifer Doudna) e potrà contare sulla consulenza (non pagata) dal Giappone di Shinya Yamanaka, premio Nobel anche lui e pioniere della ricerca su come le cellule possono essere riportate a uno stato embrionale.

