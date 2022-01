L’abbraccio del Friuli Venezia Giulia a Mattarella, Presidente “amico” che guarda oltre le barriere

TRIESTE Un Presidente “amico” del Friuli Venezia Giulia, che in questa regione si è reso protagonista di gesti, concreti e simbolici, di rara potenza, incorniciati nel battesimo di Gorizia-Nova Gorica Capitale della cultura 2025 e, soprattutto, in quella storica stretta di mano a Basovizza con il suo omologo sloveno Pahor. «Sergio Mattarella è stato un protagonista del percorso di riappacificazione di questo territorio: da convinto europeista, con ogni sua azione ha promosso il consolidamento del progetto comunitario, che interessa da vicino la nostra regione», per dirla con le parole del triestino Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, che tra l’altro ieri ha presieduto parte della seduta a Montecitorio.

