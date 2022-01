Covid: oggi in Fvg 2.680 nuovi contagi e 8 decessi

Percentuale di positività del 13,54%, 14.741 i test rapidi antigenici effettuati, in terapia intensiva 43 persone

TRIESTE. Oggi, domenica 30 gennaio, in Friuli Venezia Giulia su 5.310 tamponi molecolari sono stati rilevati 719 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 13,54%. Sono inoltre 14.741 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.961 casi (13,30%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 43, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 505.



Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.