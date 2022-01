In Fvg gli over 49 senza vaccino sono 50mila: multe e sanzioni, ecco cosa rischiano da febbraio

TRIESTE In Friuli Venezia Giulia sono 50.073 e da febbraio rischiano multe e sanzioni. Stiamo parlando di chi ha dai 50 anni in su (o di chi taglierà il traguardo del mezzo secolo entro il 15 giugno 2022) e non ha ancora ricevuto neppure una dose di vaccino. Il Governo ha infatti previsto che dal primo febbraio scatterà una multa di cento euro “una tantum” dall’Agenzia delle Entrate proprio a carico degli ultra cinquantenni non vaccinati.

