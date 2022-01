GRADOAvrebbe voluto festeggiare prossimamente i 90 anni del negozio di famiglia ma non ce l’ha fatta. Cirillo Marocco, anche lui novantenne, ha tenuto duro sin che ha potuto andando pressoché ogni giorno nel suo bazar in zona porto, dove si trovavano i più incredibili oggetti, anche quelli di un tempo. Cirillo Marocco, figura storica di Grado, punto di riferimento per i pescatori ma anche per tanta gente è deceduto, infatti, giovedì all’ospedale di Monfalcone.

Inizialmente