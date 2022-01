Muggia, posate le prime pietre d’inciampo, è il giorno delle commemorazioni

MUGGIA Sono state posate le prime quattro pietre d’inciampo muggesane. Oggi alle 15 al civico 7 di via d’Annunzio verrà celebrata la prima parte della cerimonia ufficiale, che poi si sposterà in via Dante Alighieri 15. Vi parteciperanno il Comune di Muggia, l’Anpi e alcuni familiari delle persone che saranno ricordate con le “stolpersteine”. I nomi scolpiti sulle pietre d’inciampo muggesane, fortemente volute dall’ex sindaco Laura Marzi, sono quelli di Aldo Petech di Antonio, nato a Muggia il 20 settembre 1924, morto in Risiera il 22 novembre 1944, residente in via Dante Alighieri 1, di Giuseppe Gabbiano, nato a Muggia il 5 febbraio 1925, deportato a Dachau e lì morto il 31 dicembre 1944, residente in via Dante Alighieri 15, di...

