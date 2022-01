GRADO L’ assessore comunale positivo al Covid, Renato Bonaldo, costringe il sindaco Claudio Kovatsch a emettere un’ordinanza per la chiusura del palazzo municipale, in modo da poter far sanificare la struttura.

È accaduto ieri: l’edificio non si è reso accessibile per consentire a una ditta specializzata appunto di igienizzare tutti gli ambienti in quanto l’amministratore in questione aveva partecipato a degli incontri istituzionali la mattinata precedente.