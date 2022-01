Il diario di Anna Geppert: nacque a novembre ma non conobbe mai il padre deportato nel giugno ’44

Nelle pietre d’inciampo posate a Ronchi dei Legionari anche la memoria di un milanese giunto a Redipuglia per svolgere il servizio militare

RONCHI Quelle di chi è tornato, di chi mantiene la memoria, ma anche di sorelle e di figli che i propri cari li hanno persi per sempre. Sono quelle che, ieri mattina a Ronchi dei Legionari, hanno fatto da sfondo alla cerimonia, promossa da Aned, Anpi e amministrazione comunale, per la Giornata della Memoria e per lo scoprimento di 5 nuove pietre d’inciampo.