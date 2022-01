Giorno della memoria, ecco le iniziative in programma a Trieste

A San Sabba il via alle 11. Prima, le tappe in carcere e alla stazione ferroviaria

TRIESTE Anche oggi come ogni 27 gennaio si terranno le cerimonie ufficiali per il “Giorno della Memoria”, ricorrenza istituita dal Parlamento italiano, con legge 211 del 20 luglio 2000, per ricordare l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Il tutto avverrà nel rispetto delle norme anti Covid.