Giorno della memoria, dopo le polemiche il sindaco di Trieste invita Arcigay alla cerimonia. Bloccato il consigliere Rossi senza green pass

TRIESTE Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha invitato personalmente una delegazione di Arcigay Arcobaleno ODV a presenziare alla cerimonia che si tiene questa mattina alla Risiera di San Sabba.

Leggi anche Giorno della memoria: a Trieste la cerimonia alla Risiera. L’Arcigay protesta «Siamo stati esclusi»

Ieri erano state sollevate alcune polemiche dopo che l'associazione per i diritti Lgbtq+ aveva riferito di non aver ricevuto l'invito alle celebrazioni.

Giornata della memoria a Trieste, il sindaco invita Arcigay alla cerimonia in Risiera

Questa mattina una delegazione dell'associazione si è radunata lo stesso davanti alla Risiera con l'intenzione di deporre dei fiori, «in ricordo delle vittime dei campi di sterminio nazifascisti», al termine della cerimonia. Prima dell'inizio però il sindaco si è avvicinato ai presenti spiegando che «per l'organizzazione delle celebrazioni l'amministrazione ha rispettato il protocollo del 2021, con inviti limitati a causa dell'emergenza covid», e ha invitato personalmente alcuni di loro a presenziare comunque alla cerimonia. Invito che è stato accolto.

Il consigliere Ugo Rossi si presenta senza green pass e viene bloccato

Si è presentato all'ingresso del Monumento nazionale della Risiera di San Sabba senza Green pass e ha chiesto di entrare comunque per assistere alle celebrazioni della Giornata della Memoria, ma è stato bloccato. Protagonista il consigliere comunale 3V, Ugo Rossi.

Agli addetti all'ingresso ha detto di avere l'invito e di voler partecipare alla cerimonia. Successivamente ha anche esibito una «tessera fascista» e una «nazista». Ai varchi anche un gruppetto di suoi sostenitori, alcuni senza mascherina. Rossi ha quindi chiesto il numero di matricola a tutti gli operatori delle forze dell'ordine, tra cui la Polizia locale, e agli addetti, che non lo facevano entrare, riprendendo il tutto con lo smartphone. La protesta è proseguita per alcuni minuti mentre all'interno del Monumento iniziava la cerimonia.

La cerimonia

Con la deposizione di una corona d'alloro da parte del prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti, del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, è iniziata la cerimonia di commemorazione del Giorno della Memoria al monumento nazionale della Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento nazista in Italia. A causa dell'emergenza sanitaria, la manifestazione si tiene in forma ristretta. Accanto alla corona sono presenti il gonfalone della città di Trieste decorato della medaglia d'oro al valor militare e quello della città di Muggia ( Trieste) decorato della medaglia d'argento; e ancora il gonfalone della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Duino Aurisina e San Dorligo della Valle. Partecipano alla cerimonia autorità civili, militari e religiose delle diverse confessioni; i rappresentati delle associazioni combattentistiche e i rappresentanti del Comitato dei valori della resistenza.

Foto Lasorte

Corona alla lapide del questore Palatucci: salvò la vita a 5mila ebrei e venne deportato a Dachau

Foto di Massimo Silvano

Una corona alla lapide che ricorda la prigionia di Giovanni Palatucci è stata deposta a Trieste in occasione della Giornata della memoria. Alla presenza del prefetto, Annunziato Valdè, del questore, Irene Tittoni, del direttore della Casa circondariale, Graziano Pujia, l’omaggio all’interno del carcere di via Coroneo per Palatucci, ultimo questore italiano di Fiume, proclamato Giusto tra le Nazioni e Servo di Dio. Nato in provincia di Avellino nel 1909, Palatucci frequentò il 14esimo corso per vice commissario di Pubblica Sicurezza e fu assegnato alla questura di Genova. A partire dalla promulgazione delle leggi razziali del 1938, in servizio presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Fiume, divenne paladino della comunità fiumana degli ebrei con la quale aveva cordiali rapporti di stima e di amicizia, e salvò la vita a più di 5 mila ebrei, avviandoli a un campo di raccolta in provincia di Salerno dove era vescovo uno zio, che li prese sotto la propria protezione. Il precipitare degli eventi dopo l’8 settembre 1943 fecero sì che Giovanni Palatucci rimanesse da solo a reggere la Questura di Fiume; un anno dopo fu arrestato dalla Gestapo e condannato a morte, ma la pena gli fu commutata nel carcere a vita. Trascorse due giorni nella struttura di Trieste e poi venen portato nel campo di sterminio di Dachau, dove mori il 10 febbraio 1945, al 36 anni non ancora compiuti.