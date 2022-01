Ha già trovato un impiego come sviluppatore in una azienda triestina. Considera la città troppo caotica, vorrebbe tornare a Caorle e fare il pendolare

TRIESTE Ingegnere laureato con 110 e lode nel campo dell’elettronica e dell’informatica, Dario Crosera, 24 anni, è originario di Caorle ma lavora a Trieste, una città che però pensa di abbandonare presto. Ama di più le cittadine piccole, per questo preferirebbe fare il pendolare. Intanto però nel capoluogo giuliano ha trovato lavoro in un’azienda di software, anche se non sono mancate altre proposte: una ventina fino ad adesso, arrivate anche dal Veneto e dalla Lombardia.

Trieste