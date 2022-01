Regioni in pressing: superati i colori resta la quarantena

L’esecutivo frena i governatori sull’allentamento delle regole Il ministero della Salute: «No alla Dad solo per i sintomatici»

TRIESTE Nonostante i 186mila contagi e i 486 morti di ieri i presidenti delle Regioni tornano in pressing sul governo, al quale chiedono di «procedere rapidamente a una semplificazione» di quarantene, tamponi e del resto del pacchetto anti-Covid.

Un allentamento delle regole, «basandole non più sulla suddivisione per zone di rischio ma concentrando esclusivamente l’attenzione sui cittadini, in relazione al completamento del ciclo vaccinale», spiegano concretizzando con sette specifiche proposte il documento consegnato ieri a Palazzo Chigi.