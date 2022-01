I Consigli d’istituto scrivono alla Regione: «Situazione ingestibile, scuole al collasso»

TRIESTE «Il mondo della scuola è al collasso, e non può più farsi carico dell’enorme onere gestionale della pandemia». A lanciare l’allarme una volta di più, attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Massimiliano Fedriga e agli assessori a Salute e Istruzione Riccardo Riccardi e Alessia Rosolen, è il Coordinamento dei presidenti dei Consigli d’istituto del Friuli Venezia Giulia, che racconta ciò che le scuole di ogni ordine e grado, in tutta la regione come nel resto d’Italia, devono affrontare continuamente.

