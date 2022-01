Covid: oggi in Fvg 4104 nuovi contagi e 15 decessi

TRIESTE. Oggi, mercoledì 26 gennaio, in Friuli Venezia Giulia su 10.822 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.110 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,25%. Sono inoltre 17.856 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.994 casi (16,76%). Le persone ricoverate in terapia intensiva si riducono e sono pari a 41, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 489.





