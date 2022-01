L’area per le feste non era “abusiva”: assolti ex sindaco e giunta a Fogliano Redipuglia

FOGLIANOIl processo non proseguirà. La vicenda legata allo spostamento dell’area delle feste della Pro loco di Fogliano Redipuglia nella piazza retrostante il municipio per poter proseguire con le iniziative a favore della comunità, e che all’epoca aveva peraltro suscitato polemiche, non terrà banco in alcun dibattimento. Escono quindi dal procedimento i sei imputati, gli allora sindaco Antonio Calligaris (difeso dagli avvocati Paolo Coppo e Barbara Breda), vicesindaco Daniele Dreossi (avvocato Massimo Bruno), assessore Elisa Oddo (avvocato Luca Maria Ferrucci di Trieste), all’insegna dell’assoluzione, così come il già responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Fogliano Redipuglia, Giovanni Donnini (avvocato Francesco De Benedittis), il già segretario comunale Maria Concetta Monetti (avvocato Luca De Pauli), nonché l’allora presidente pro tempore della Pro loco,...

