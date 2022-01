Gorizia dà l’addio al professor Giorgio Salateo. Artista ironico e divulgatore

Nella sua abitazione di via Merici è deceduto, circondato dall’affetto dei familiari

GORIZIA Non rinnegava nulla. Nemmeno quando la salute era venuta meno, costringendolo a casa, si pentiva di aver fumato un bel po’. Al punto che la sigaretta l’ha accompagnato fino all’ultimo. Ma Giorgio Salateo non aveva perso il sorriso, la voglia di guardare avanti, di vivere a modo suo. Proprio nella sua abitazione di via Merici è deceduto, circondato dall’affetto dei familiari.