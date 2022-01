Truffa dei Green pass, indagati un farmacista e tre insegnanti in Fvg

TRIESTE Dalle prime ore di lunedì 24 gennaio, nella provincia di Udine e a Padova i carabinieri del Nas di Udine, coadiuvati da militari dei Nas e dei Comandi carabinieri territorialmente competenti, al termine di una prima fase delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine, hanno dato esecuzione cinque decreti di perquisizione nei confronti di quattro persone, tutte allo stato indagate.

Le perquisizioni hanno riguardato l'attività e l'abitazione di un farmacista e le abitazioni di altre tre persone, docenti in varie scuole di vari gradi della provincia di Udine.

I reati che vengono contestati agli indagati in concorso tra loro sono falso in certificazioni e truffa ai danni dello Stato.

L'indagine, che rientra nell'ambito delle verifiche circa la regolarità nell'esecuzione dei tamponi, disposta dal Comando per la tutela della salute, ha preso l'avvio a novembre del 2021, ha consentito di appurare che gli insegnanti, con la complicità del farmacista, ottenevano il Green pass fondamentale per poter esplicare la propria attività lavorativa, tramite tamponi in realtà mai effettuati.