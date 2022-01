La comunità di Morsano si stringe intorno alla famiglia: un grande cuore rosso listato a lutto per ricordare lo studente

UDINE Il giorno in cui Lorenzo Parelli è morto, venerdì scorso, l’ultimo del mese di stage trascorso alla Burimec di Lauzacco (Pavia di Udine) come studente del Centro di formazione professionale dell’istituto salesiano Bearzi di Udine, il suo tutor, cioè la persona cui l’azienda lo aveva affidato, potrebbe essere stato assente. Assente per malattia e sostituito da un collega.

