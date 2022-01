Insultò il presidente Mattarella: reato decaduto per un errore della Procura di Gorizia

SAN CANZIANQuella domenica non la ricorderà tanto per la ricorrenza dell’Unità nazionale e delle Forze armate, quanto piuttosto per quella chilometrica coda a causa della quale la sua irritazione era trascesa in un’offesa che si sarebbe dovuta proprio risparmiare. Rivolta addirittura contro la figura del presidente della Repubblica Mattarella. L’uomo, un 40enne residente a San Canzian d’Isonzo, è così finito in Tribunale per rispondere di offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato.

