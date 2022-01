Il marito Sebastiano Visintin poserà sulla bara un cappello che la moglie indossava in tante occasioni, e poi regalerà a quanti prenderanno parte alle esequie uno dei sassi che la donna raccoglieva e decorava

TRIESTE Martedì mattina i parenti e gli amici più stretti daranno l’ultimo saluto a Liliana Resinovich, la sessantatreenne sparita il 14 dicembre scorso e trovata senza vita nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico il 5 gennaio. Il funerale, che per volere dei parenti si terrà in forma strettamente privata, è fissato per metà mattinata e prevede solo una breve cerimonia di sepoltura nel cimitero di Sant’Anna.

Il