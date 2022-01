Il Fvg entra in arancione: stretta sui non vaccinati

I non immunizzati possono uscire dal comune per necessità, urgenza e salute

TRIESTE. Il Friuli Venezia Giulia, da oggi lunedì 24 gennaio e per almeno due settimane, entra in zona arancione con una nuova stretta sui no vax. In base agli accordi presi la scorsa estate tra Governo e Regioni, infatti, le limitazioni previste dalle zone gialle e arancioni si applicano esclusivamente a chi ha deciso di non immunizzarsi che, di fatto, viene escluso da qualsiasi attività sociale.