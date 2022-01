Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private a New York, Caracas, al Castello Sforzesco di Milano, a Genova, Venezia, Udine, Trento e Trieste

TRIESTE È mancato in questi giorni, a 91 anni, Livio Scattareggia, scultore, grafico e pittore distintosi per la grande abilità nella tecnica non comune dello sbalzo su rame – iniziata nel 1957 proposta secondo canoni contemporanei e di cui può essere considerato tra i maggiori cultori in area giuliana e non solo - e per la raffinatezza anche nella pittura a tecnica mista su ardesia.

Formatosi