TRIESTE. La casa circondariale Ernesto Mari ha finalmente un direttore titolare. È Graziano Pujia, 57 anni, romano d’adozione ma di origine calabrese, operativo al Coroneo dal 10 gennaio scorso. Era dal 2012, quando lo storico direttore Enrico Sbriglia lasciò l’incarico triestino per assumere allora quello di provveditore regionale di Piemonte e Valle d’Aosta, che il carcere di via Coroneo non poteva contare sulla direzione di un titolare a tempo pieno, bensì su direttori che avevano titolarità altrove e che coprivano ad interim anche il ruolo di coordinatore della struttura detentiva giuliana.

Pujia è stato vicedirettore del carcere di Benevento e del Regina Coeli di Roma. Nel 2012 ha assunto la direzione del carcere femminile di Empoli, la prima in Italia per il trattamento avanzato, sul piano pedagogico ed educativo, delle donne detenute: una struttura all’avanguardia con un tasso di recidiva pari allo 0, che nel 2016 però è stata chiusa. Gli ultimi incarichi prima dell’arrivo a Trieste, hanno visto Pujia dirigere il carcere Bancali di Sassari – una struttura di massima sicurezza con quasi 100 detenuti al 41 bis e una sezione dedicata ai terroristi islamici – e poi la colonia penale di Mamone.





«Ho trovato un carcere che risente della mancanza di una titolarità della direzione da più tempo, con il personale un po’ disorientato, e per questo con una serie di conferenze di servizi sto cercando di stimolare il senso di responsabilità di ciascuno, specie delle figure apicali, anche per tentare di evitare fenomeni di assenteismo massiccio. Dal punto di vista prettamente strutturale, è un carcere che risente dei limiti delle case circondariali storiche in centro città, con minori spazi utili anche a momenti ricreativi, come un campo di calcio, che qui non c’è».«Voglio riallacciare i rapporti con le associazioni di volontariato, e quindi con la comunità esterna che deve entrare in carcere, assolutamente. Ho già programmato degli incontri per la prossima settimana. Questa struttura deve dialogare con il resto della città. Dal mio primo incontro con il presidente del Tribunale di sorveglianza in occasione della vista in tirocinio dei Motè stato preso in considerazione un ulteriore utilizzo del volontariato come supplenza di figure professionali nell’area giuridico-pedagogica per sopperire in questo modo anche a una carenza di personale. Ho incontrato il presidente del Tribunale, il garante regionale dei detenuti e quello comunale con cui ho condiviso la necessità di sviluppare e rilanciare con il Municipio l’ipotesi del lavoro socialmente utile. E la prossima settimana incontrerò il sindaco».«Entro un mese, al netto della situazione Covid, riaprirà il forno. C’è un’impresa che si è aggiudicata l’appalto: noi forniamo in comodato gratuito la struttura e l’attrezzatura, loro si impegnano a formare e far lavorare i detenuti, remunerandoli. Sono a buon punto, grazie ai finanziamenti regionali, l’avvio di un laboratorio di cucina per la sezione femminile e di un corso edile. Stiamo attivando anche una convenzione con l’Uepeper far fare le pulizie dei loro uffici ai detenuti che godono della semilibertà».«Dal 20 gennaio sono stati riavviati gli ingressi, e tra le scarcerazioni e precedente il blocco degli ingressi l’occupazione si è ridotta a circa 160 persone detenute, mentre negli ultimi anni la media oscillava tra i 200 e i 210. La fortuna è che qui c’è un’Azienda sanitaria che funziona veramente bene, presente 24 ore su 24. Attualmente contiamo quattro detenuti positivi, ma in via di negativizzazione. Il personale viene sottoposto ogni martedì a tampone, e i detenuti quando se ne ravvisa la necessità. I nuovi ingressi vengono sottoposti al test e poi comunque posti per un periodo in isolamento».«Non ci ero mai stato e mi piace molto: è una piccola Vienna sul mare».—