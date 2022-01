Aperto in Procura un fascicolo a carico di ignoti per ricostruire ciò che è successo al bimbo, in arresto cardiaco dopo la nascita

TRIESTE. Per far luce sulla tragica morte del neonato partorito in una “casa maternità” sul Carso, è stato aperto in Procura un fascicolo a carico di ignoti.

Il pm titolare dell’indagine Cristina Bacer ha disposto l’autopsia sul corpicino. L’esame servirà a far luce su quelle che sono state le cause del decesso, accertando se vi siano state o meno delle responsabilità per quella vita spezzata a pochi istanti dalla nascita.