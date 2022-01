E’ rimasto sempre cosciente e le sue condizioni sarebbero serie ma non gravi

OSLAVIA Infortunio attorno alle 9 di venerdì 21 gennaio per Josko Gravner, nome storico della viticoltura del Collio e di Gorizia.

In mattinata il vignaiolo – famoso per aver sperimentato con successo la fermentazione delle uve in anfore di terracotta provenienti dal Caucaso – stava effettuando un sopralluogo nelle sue proprietà ed era salito su un muretto.

Mentre attendeva l’arrivo di alcuni operai che dovevano effettuare dei lavori nell’area, è caduto a terra da un’altezza di un paio di metri.