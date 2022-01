«All’Antico Caffè San Marco di Trieste la bolletta è salita da 1.900 a 3.900 euro»

TRIESTE La bolletta mensile dell’energia elettrica dell’Antico Caffè San Marco di Trieste a gennaio 2020 indicava un importo di 1.363 euro, saliti poi 1.914 euro. Un aumento già sostanziale, quindi ma sideralmente lontano rispetto all’autentico salasso di questo mese. In questi giorni, infatti, il titolare ha trovato nella cassetta della posta una bolletta da 3.919 euro, più del doppio. «Penso non serva aggiungere altro per far comprendere lo sconforto mio e di altri imprenditori che, come me, da due anni stanno facendo i salti mortali per restare a galla nonostante pandemia, lockdown, restrizioni e assenza di turisti.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori