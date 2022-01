Vaccini a scuola, in Friuli Venezia Giulia non sono in regola 1.412 prof e bidelli

TRIESTE Solo nelle scuole statali della regione 1.086 insegnanti e 326 tra collaboratori scolastici e amministrativi non risultano in regola con l’obbligo vaccinale. Si tratta del 5,58 per cento dei 18.447 docenti e del 6,22 per cento dei 5.233 unità di personale Ata in servizio. Alle 1.412 persone non in regola negli istituti pubblici si aggiungono il 4,5 per cento degli insegnanti e il 3,9 per cento del personale non docente presente nelle scuole paritarie.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori