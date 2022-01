Omicidio di via Rittmeyer: Robert è stato strangolato col laccio da una sola persona

Robert Trajkovic, ucciso a 17 anni in un sottoscala di via Rittmeyer

TRIESTE L’autopsia eseguita martedì pomeriggio sul corpo di Robert Trajkovic conferma che il giovane è morto per asfissia da strangolamento, e che l’omicidio è avvenuto per le mani di un’unica persona. L’esame autoptico infatti - come ha comunicato in via ufficiale in serata il procuratore capo Antonio De Nicolo con una nota stampa (qui il link) - ha comprovato come il 17enne sia stato assassinato con il laccio di nylon bianco trovato ancora stretto al suo collo quando, nella serata di sabato 8 gennaio, il cadavere era stato rinvenuto nel sottoscala del condominio al civico 13 di via Rittmeyer.

L’esito completo del referto autoptico del medico legale Fulvio Costantinides, cui il magistrato titolare dell’indagine, il pm Lucia Baldovin, aveva conferito l’incarico, verrà depositato entro 60 giorni. Ha assistito all’autopsia anche il medico legale Raffale Barisani, nominato consulente di parte dalla difesa di Letizia Barducci, la 19enne «attualmente indagata» per il «reato di favoreggiamento personale con riferimento alle dichiarazioni da lei rese sulla presunta scomparsa della vittima», ha precisato lo stesso De Nicolo nella nota diffusa martedì sera.

Gli inquirenti, dunque, ritengono non abbia riferito tutto quello di cui è a conoscenza. Nasconde elementi utili a far emergere maggiori dettagli e a chiarire la dinamica di quanto accaduto? Per l’omicidio di Robert è in carcere il 21 enne Ali Kashim.

Al giovane, ex fidanzato di Barducci e geloso del rapporto che la ragazza aveva intrapreso da pochi giorni con il 17enne, sono contestati il reato di omicidio con l’aggravante del futile motivo e quello di occultamento di cadavere – il corpo era stato nascosto sotto un vecchio materasso – ma non viene riconosciuta l’aggravante della premeditazione. Alì – difeso dagli avvocati Luca Maria Ferrucci e Deborah Berton – ha confessato l’omicidio, ma restano da chiarire ancora molti aspetti.

L’attività d’indagine, condotta dai Carabinieri, prosegue. A fornire ulteriori elementi sarà anche l’analisi delle celle telefoniche, che potrebbero stabilire con maggior puntualità i movimenti di ogni singola persona coinvolta.

La Procura puntualizza che «le acquisizioni investigative finora effettuate hanno consentito di appurare che l’omicidio è stato materialmente commesso da una sola persona e che tanto la posizione dell’indagato per omicidio volontario quanto quella dell’indagata per favoreggiamento sono assistite dal canone costituzionale di presunzione di non colpevolezza».

Ora, ad autopsia avvenuta, i genitori di Robert attendono il nullaosta per la sepoltura. Intanto proseguono le raccolte di fondi per aiutare i Trajkovic. Dalle attività commerciali di Servola sono stati raccolti ulteriori 850 euro, che oggi verranno versati sul conto della famiglia